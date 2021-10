El Bàsquet Girona es va quedar amb la mel als llavis ahir a Cáceres després de veure com la reacció final es quedava sense recompensa i un triple d’Schmidt a manca de pocs segons per acabar els condemnava a la tercera derrota consecutiva. De res va servir la màgica reacció de l’equip al tercer quart en què va ser capaç de capgirar el 45-37 amb què hi entrava per a avançar-se 50-54 gràcies a l’encert des de la línia de 6’75 de Sàbat, Sevillano i Vecvagars i arribar a un final de cara o creu amb 59-59. Schmidt va fer de botxí i va castigar el fluix bagatge ofensiu dels de Marco en els tres quarts anteriors. La nota negativa va ser la lesió al turmell de Schaftenaar al segon quart.

Amb un inici intimidador, Vila i Vecvagars van situar un 4-11 esperançador. Tot i això, ningú més els va acompanyar i el Cáceres de mica en mica va anar entrant al partit (13-14). Els gironins es van veure desbordats al segon quart pels locals que, des de la línia de tres, van enfilar-se fins als 11 punts d’avantatge (32-21) amb un parcial de 13-4. Un triple de Vila va tornar a posar els gironins al partit per arribar a la mitja part amb 34-28.

Les prestacions ofensives encara minvarien més al tercer quart (9 punts). Tanmateix, cinc punts consecutius de Vecvagars van tornar a animar el Girona, que gràcies a un triple de Sevillano es va situar a només tres punts 50-47. Els gironins treien l’orgull a còpia de triples de Sàbat i Franch que impulsaven el Girona per davant amb un parcial de 5-17 (50-54). L’intercanvi de cops als instants finals van deixar un final ben emocionant a 40 segons per acabar (59-59). Una pèrdua de Franch i el triple final d’Schmidt van decidir el partit.