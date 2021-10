El Quart Germans Cruz va aconseguir la segona victòria consecutiva a casa davant el Palma per 77 a 59. Amb aquests dos triomfs, els gironins tenen un balanç de (2-3) i esvaeixen els dubtes de l’inici de curs amb tres derrotes.

El Quart va obrir el primer forat al marcador, de vuit punts, al final del primer quart. Un cop per davant, els locals van dominar el partit fins al final, tot i els intents per acostar-se del Palma, que es va apuntar el segon parcial. Els homes de Carles Ribot no es van deixar sorprendre a la represa i van trencar el partit amb un magnífic tercer quart. Guiats en l’estadística d’anotació per Ramos (20 punts) i Artacho (16 punts), l’equip del Gironès va controlar el ritme de partit i l’avantatge a l’últim parcial per acabar-se imposant de manera clara per divuit punts de diferència.