El Costa Brava no troba el camí i ahir va encaixar al camp del Betis Deportivo, rival directe en la lluita per la salvació, una derrota per dos gols a zero, en un partit marcat, de nou, pels detalls i dues expulsions visitants a la segona part.

L’equip d’Oriol Alsina va veure com en l’únic remat a porteria de tota la primera meitat, el filial del Betis s’avançava en el marcador. Lara va superar Marcos en el minut trenta-dos, resultat amb el qual es va arribar el descans. Als blaugranes els va tornar a costar generar perill -només 4 gols marcats en 10 partits-, i no van crear perill clar a la primera meitat.

Tot i no perdre la cara al partit, el Costa Brava creava pocs problemes defensius al filial. El partit es va complicar del tot quan Monreal va ser expulsat amb vermella directa. El Costa Brava ho intentava, però era incapaç d’empatar el partit, tot i alguna tímida ocasió de Moussa.

L’estocada final va arribar al minut vuitanta-dos, quan Manel Royo també va ser expulsat per doble amonestació. Els gironins es quedaven amb nou i aconseguir l’empat va ser missió impossible. Les dues expulsions seran dues baixes sensibles per Alsina davant el Castilla la propera jornada, ja que Monreal i Royo eren dos elements indispensables en defensa a les alineacions, un com a central, i l’altre de lateral esquerre.

El Betis no va poder sentenciar el partit fins al temps afegit gràcies a un gol de penal de Mizzian. Nova ensopegada del Costa Brava fora de casa, on encara no ha guanyat aquest curs, en posicions de descens a 2a RFEF i amb un problema ofensiu evident, la manca de gol. Els problemes s’acumulen a Palamós.