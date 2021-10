El Figueres continua sense poder sumar de tres en tres a casa. Els empordanesos han empatat a zero contra la Pobla de Mamufet, en un partit en el qual han disposat d'ocasions per aconseguir la victòria, especialment en la segona meitat. Arimany ha estavellat una rematada al pal i ha vist com el porter visitant desviava a córner un altre xut. A l'últim minut, Urri ha estat a punt de desequilibrar el marcador, però, de nou, Parra ha fet una gran intervenció. El primer triomf a Vilatenim es resisteix una setmana més.