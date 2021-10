El GEiEG ha posat la directa i ahir al migdia va aconseguir la quarta victòria consecutiva en superar amb relativa comoditat el Sant Josep de Palma. Les de Bernat Vivolas de seguida es van posar per davant al marcador però no va ser fins al final del segon quart quan van agafar una distància de seguretat prou ampla per trencar el partit. Les balears es van deixar anar al darrer període on tan sols van anotar 7 punts. Coma, amb 14 punts, Gallegos i el poder a la pintura de Sall (11 rebots) van ser dues de les claus del partit.