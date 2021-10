L’Espanyol visita (18:30h) el Getafe enmig d’un bon moment de forma. Els blanc-i-blaus encadenen quatre partits sense perdre, dues victòries i dos empats, però no podran comptar amb el màxim golejador de l’equip i un dels principals artífexs de la bona dinàmica, Raúl de Tomás. El davanter haurà de complir la sanció per la targeta vermella que va veure davant l’Athletic Club.

Tot i que el partit contra el Getafe podria semblar fàcil, els madrilenys no han guanyat encara cap partit en deu partits i són últims de primera divisió, l’Espanyol haurà de trobar la manera de suplir els gols que ha marcat RDT les últimes quatre jornades.

Vicente Moreno tindrà les baixes de Óscar Gl, Keidi Bare i Miguelón per lesió, a més a més del madrileny De Tomas. Per la seva banda ,el conjunt de Quique Sánchez Flores no podran comptar amb tres jugadors claus: Vitolo, Sandro i el defensa Jankto.