La Unió Esportiva Olot celebrava, just ahir, un segle d’història. A dos quarts de quatre de la tarda d’un 30 d’octubre d’ara fa cent anys, començava a rodar la pilota entre l’aleshores FC Olot, el primer nom que va tenir l’entitat, contra el Casal Marià. Si bé el club garrotxí, ha anat celebrant els cent anys amb diferents actes -tots els que la pandèmia ha permès- ahir era un dels plats forts, amb la inauguració de l’exposició “Olot. Cent anys d’un club de futbol” a la Sala Oberta del Museu de la Garrotxa.

L’exposició, que es podrà visitar de forma gratuïta fins al 9 de gener, fa un repàs de la història del club garrotxí. Molt arrelada al territori a través de projectes socials, la Unió Esportiva Olot no ha estat exempta dels canvis esportius, culturals i polítics. Tots aquests alts i baixos, es veuen reflectits a l’exposició a través d’una retrospectiva històrica.

La mostra està articulada en dos espais totalment diferents. En el primer, es presenta la història de la institució. A través de plafons, fotografies i documents textuals, el visitant es podrà submergir cronològicament a l’evolució de l’entitat, amb un paper especial per a socis, aficionats, directius, totes o jugadors que van permetre tirar endavant l’Olot. Al segon espai, en el qual es recrea un camp de futbol a terra, hi ha diferents elements de celebració del club, entre els quals les cinc copes pels títols aconseguits, entre els quals destaquen el de campió de 3a Divisió. A més, la paret d’aquest espai està formada per 1200 fotografies de tots els jugadors que han passat per la història del club. Tot i la tasca de recuperació i recerca històrica, algunes encara estan buides, però l’Olot permetrà que aquelles persones que tinguin les fotos que manquen puguin acabar de completar la paret, com si d’una col·leció col·laborativa gegant es tractés. En aquest racó, també es pot veure el documental Memòries de la Unió Esportiva Olot, realitzat especialment pel centenari.

L’acte d’inauguració va reunir una cinquantena de persones al Pati de l’Hospici, entre les quals, el president actual del club, Joan Agustí, l’alcalde d’Olot, Pep Berga o el president de la Comissió del Centenari, Carles Llorens. Tots ells van remarcar la vocació social del club a la ciutat i la comarca. Agustí va mostrar-se ferm i va afirmar: «Mantindrem un compromís formatiu, competitiu, social i educatiu. Un projecte de país que fa falta en el futbol català». També Llorens va ressaltar l’exercici d’investigació: «Hem fet un exercici de recuperació de memòria històrica, treure de l’oblit tantes i tantes històries».

Multitud de jugadors, exjugadors i equips catalans de la categoria van aprofitar per felicitar a través de xarxes socials la Unió Esportiva Olot pel seu centenari.