El duel que ha enfrontat avui l'Spar Girona amb l'Spar Gran Canària segurament ningú es pensava com aniria el guió. Signant dos primers períodes molt bons, les visitants han manat el marcador i no han deixat que les gironines s'apropessin. No obstant això, a partir del tercer quart el guió ha capgirat amb un parcial de 15-14 favorable les locals. En el darrer quart i encara per sota, les d'Alfred Julbe han hagut de posar una marxa més en tasques ofensives. Tant és, que en el període final - que ha tingut un tram final boig- han pogut anotar 25 punts per 11 de les insulars. Amb aquesta victòria, les gironines tenen un balanç de 5 triomfs i 2 desfetes. A més servirà d'embranzida per dimecres contra el Galatasaray en una nova jornada d'Eurolliga a casa. Pel que fa a la Lliga, la competició on es reprèn fins al 18 de novembre contra el Ciudad La Laguna.