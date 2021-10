Vint minuts. Aquest va ser el temps concret que el Sarrià va estar viu i poder pensar en la victòria ahir a la pista del Port Sagunt. Fins aleshores, el marcador s’havia anat movent d’un costat a l’altre. Primer, perquè el conjunt local volia demostrar el seu nivell i reconciliar-se amb l’afició; i segon, perquè els gironins volien redimir-se de la derrota de la setmana passada a domicili contra el líder. A partir de llavors, res va poder fer el Sarrià, que a la mitja part ja perdia per quatre gols i que, amb una discreta segona meitat en què se li va acabar la benzina, va acabar cedint per nou gols de diferència.

Al cap de vint minuts el partit no estava sentenciat, però va fer un gir de 180 graus. Un revolt que va marejar un Sarrià que es va allunyar molt de la versió mostrada fins aleshores i que ho va pagar car. Abans, però, i amb la necessitat de refer-se d’una desfeta previsible a la pista de l’Eivissa com va ser la de la setmana passada, l’equip va sortir valent i amb esma. El marcador, escàs de gols, no veia com cap dels dos equips el dominés amb un notable avantatge. De fet, al minut 5 era de només 2-3. El pas endavant va permetre el Sagunt treure el caparró per posicionar-se per davant (10-7). La igualtat i l’encert van anar esfumant-se per obrir la porta a les imprecisions i a la manca de sort. I no és que els valencians arribessin bé, ja que encadenaven tres derrotes seguides i eren cuers, però l’escalf de l’afició els va donar l’empenta que necessitaven. Per contra, al Sarrià la benzina se li anava gastant a poc a poc.

A la mitja part es perdia per només quatre gols, una diferència salvable. Però, res. Ahir el desgast físic es va notar molt. I a la represa només es van poder marcar nou gols gironins per catorze dels valencians. Fent les sumes, el marcador final es va tancar amb el 29-20. Un resultat que enfonsa al Sarrià a la penúltima plaça de la classificació amb només 2 punts en cinc jornades disputades.