Això no s’atura i, amb prou feina tres dies després de la derrota a la pista del Dinamo Kursk (92-75), l’Uni Girona reprèn aquesta tarda la competició regular a Fontajau contra el Gran Canària (18:05, La Xarxa). Un partit d’allò més exigent per a les d’Alfred Julbe, que miraran que no es noti gaire el desgast del llarguíssim viatge d’anada i tornada a Rússia. Per l’horari, el partit es presenta com una bona oportunitat perquè Fontajau presenti un magnífic aspecte. Una oferta més de la Festa Major de la ciutat per als aficionats al bàsquet que tenen l’oportunitat de poder veure en directe el partit abans o després d’anar a fer el vol per les Fires. Així ho veu Iho López, que anima tothom a acostar-se a Fontajau. «És una bona oportunitat perquè la gent que no pot combinar-s’ho altres dies pugui venir a animar-nos i veure el bon ambient que hi ha sempre al Pavelló en els partits», assegura López.

Segurament costarà però, l’Spar té la missió avui d’aparcar l’Eurolliga per unes hores i centrar-se en el Gran Canària. El llarg desplaçament a Kursk i el fet que dimecres també torni a haver-hi partit d’Eurolliga a Fontajau contra el Galatasaray pot fer pensar que el partit d’avui molesta una mica. El pensament que emana del vestidor de l’Uni no és, ni de bon tros, aquest. Al contrari. Les jugadores gironines es marquen el repte de treure el mal regust de boca que va deixar-los la derrota a Kursk dimecres. «És veritat que venim del viatge de Kursk, però estem amb moltes ganes de guanyar perquè ens volem treure el regust amarg de la derrota», estaca López. La pivot gironina alerta del perill d’un Gran Canària que aquesta temporada ja ha derrotat l’Araski i que compta amb jugadores molt físiques. «No podem badar. Tenen jugadores agressives com Kanté a qui haurem d’aturar».