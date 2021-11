Victòria clara de l’Olot amb dos gols d’Arranz i un altre de Zaka per recuperar el bon joc després de la mala imatge del partit contra la Grama i per arrodonir el cap de setmana de celebració dels cent anys de l’entitat.

L’Ascó incidia en obrir el joc a la banda i donava via lliure als d’Albert Carbó per circular la pilota pel mig del camp sense gaires entrebancs i buscar la passada vertical, malgrat que en algunes ocasions l’assistent xiulés que rebien en posició de fora de joc. Al 23, Kilian va rebre a la banda dreta i va traçar la diagonal cap a la frontal de l’àrea per trobar Arranz que provaria un xut que la defensa visitant va interceptar, però la pilota tornaria a caure als peus del davanter que amb la puntera marcaria el primer gol. Deu minuts més tard, Kilian Villaverde tornaria a traçar una diagonal fins a l’àrea fins a quedar-se davant Puiggrós, que el faria caure. Arranz va agafar la responsabilitat de xutar el penal i enganyaria el porter per marcar el segon gol de l’Olot.

A la segona part, els garrotxins seguien dominant amb contundència i creant ocasions amb jugades verticals. Van aconseguir adormir el partit i calmar el joc per fer valer l’avantatge. A falta de tres minuts pel final del partit, una gran jugada de combinació que va fer pujar el definitiu 3-0 al marcador. Callís va arribar amb potència a l’àrea i va fer la passada de la mort a Zaka que va finalitzar amb un xut creuat amb la dreta que Puiggrós no va poder refusar.