El futur de Marc Gasol segueix sense aclarir-se, però el pivot barceloní de 36 anys va admetre que manté oberta l'opció de continuar la seva trajectòria en una entrevista realitzada aquest diumenge a Youtube, en el programa El Sentido de la Birra de Ricardo Moya. «Ara em toca entrenar i veure què faré. Estic en el punt de comprovar fins a on em veig i sentir què em ve de gust fer quan estigui en el punt òptim», va assegurar el pivot barceloní, que aquest estiu va tancar una etapa a l'NBA després de tretze temporades, després de ser traspassat pels Lakers als Grizzlies, que li van donar la seva carta de llibertat.

Després de fer-se oficial la seva sortida de la lliga nord-americana, Marc Gasol no ha volgut fer cap valoració sobre el seu futur, malgrat que han existit rumors insistents sobre el seu desig d'acabar la seva carrera al Bàsquet Girona, de la LEB Or, el club que va fundar i que presideix a la ciutat gironina, rumors sobre la possibilitat que recalés en el Barça de la mà del seu amic Juan Carlos Navarro, i fins i tot que tornés a l'NBA. El nom dels Golden State Warriors va estar entre els més repetits.

Els fills, la seva prioritat

«He tingut la sort de jugar molts anys a l'NBA, que quedi clar. He viscut pràcticament tot el que es pot viure com a jugador de bàsquet. Després, en el terreny personal el que m'exigeixo no és només estar, sinó també ajudar i contribuir. A més, començava a no sentir-me com m'agradava i desitjo comprovar si puc estar com m'agradaria, si puc tornar a estar com abans», comenta Marc sobre les raons que el van portar a fer el pas. «Vaig esborrar tota la pissarra i vaig tornar a començar. I què em toca, entrenar. Això en aquest punt: el fet d'entrenar i entrenar i veurem fins a on arribo i que és el que em ve de gust fer una vegada trobi el punt òptim», remata.

«No sóc una persona típica, no faig el que s'espera que hagi de fer. Per fer alguna cosa haig d'estar convençut», afegeix Marc, que es confessa feliç en la seva nova vida. «La teva prioritat has de ser tu i el que em dóna felicitat ara és estar amb els meus fills i amb la meva dona, quelcom que no he pogut fer de manera constant ni habitual tot aquest temps. És un altre ritme de vida, però també gratificant», explica el mitjà dels Gasol, que destaca com una de les grans novetats de la seva vida les festes d'aniversaris amb els seus fills. «Em toca viure cada cap de setmana dos aniversaris de mitjana. Està molt bé. Sóc el pare de Julia i Lucas i als nens els fa molta gràcia el meu tamany perquè crec que els recordo a Shrek o una bestiola d'aquestes".