Després de nou jornades el Peralada perd la imbatibilitat a la Tercera RFEF. Va ser contra el Sant Andreu a domicili en un partit que ben d’hora els locals van posar al seu favor. Albertito, que ahir va ser l’autor de les dues dianes quadribarrades, va superar David Aroca poc abans d’arribar al minut 10. El sotrac no va ensorrar els d’Héctor Simón, que amb Casanova al capdavant van intentar aconseguir l’empat sense èxit. Quan més a prop estaven d’igualar el resultat, un altre cop Albertito va superar Aroca per fer el 2-0 abans de la mitja part. A la represa l’equip ho va intentar, però com havia passat abans del descans el desencert era el protagonista. Amb això, el Peralada perd el primer partit després de nou jornades.