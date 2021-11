L’Spar Girona va aconseguir ahir una patida victòria in-extremis contra el Gran Canaria després d’anar tot el partit per darrere el marcador, tret del primer i part del darrer quart. Ni la ressaca d’un dur desplaçament -amb derrota- a Kursk, ni el nou horari d’hivern, ni tampoc el fet d’anar tot el partit a remolc, va privar l’afició gironina de viure un darrer quart no apte per a cardíacs. La millor versió de les locals es va poder veure en els últims minuts, després d’assolir embranzida amb una cistella de Rebekah Gardner, des de la línia de 3, que portava a l’empat i un parcial de 23-11 que permetia a l’Uni endur-se una altra victòria (64 -60), no certificada fins l’últim minut.

Es respirava ambient festiu a Fontajau i es contagiava a les gironines amb Julia Resingerova que encetava el marcador. El que semblava tota una declaració d’intencions, però, quedava després eclipsat per una falta d’encert d’ambdós equips que encallava el marcador durant més de dos minuts. Les visitants no anotarien fins al 6:28, de la mà de Sika Kone -màxima anotadora de les canàries, amb 17 punts-, però d’aquí, les illenques es feien grans fins a arribar, primer a un empat a 11, i després amb un parcial de 2 - 9, a acabar el primer període amb un marcador a favor de 13 - 17 i un lideratge que no perdrien fins al darrer quart.

Julbe optava per fer entrar, de nou, Palau per intentar desencallar els problemes en atac de les gironines, que es quedaven amb els 13 punts fins passats 4 minuts del segon període. Encistellava Kennedy Burke, de nou màxima anotadora gironina, amb un total de 19 punts en els seus 34 minuts sobre la pista. L’avantatge visitant, però, seguia enfilant-se fins als 12 punts a 7:14 pel descans, tot i els intents de les gironines de retallar distàncies. El segon període s’acabava amb un marcador de 26 - 35, encara en contra, i amb molta feina per fer.

El descans serviria a les gironines per carregar piles i tibar les cordes a les rivals, però aquestes no arribarien a posar-se per darrere el marcador fins als últims minuts. Es palpava la tensió en l’ambient, també amb una decisió arbitral per Resingerova que feia aixecar la veu a Fontajau.

Després de tancar el 3r quart amb un 41-49, el darrer període va suposar un punt d’inflexió per les gironines, marcat per l’agressivitat en defensa que va frenar la capacitat anotadora de les rivals. Labuckiene anotava i evitava uns punts, arribats aquest moment, letals. Gardner en feia 2 més. A poc a poc i amb bona lletra, que es diu, fins que Gardner -que acabava el partit anotant un total de 15 punts - tornava a deixar-ho tot per decidir en assolir l’empat a 49 a 7 minuts del final. El terreny s’aplanava així perquè les gironines poguessin endur-se, però no sense suar, un altre partit per 64 - 60, amb uns darrers dos punts, de nou, de Gardner, la protagonista del partit.