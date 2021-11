Després de molt de temps sense pronunciar-se, Marc Gasol va tornar a parlar per explicar la seva situació personal al canal de Youtube anomenat «El sentido de la birra». Quan fa unes setmanes l’actual president del Bàsquet Girona va ser traspassat dels Lakers als Grizzlies i aquests li van donar la carta de llibertat, es va començar a especular molt amb el seu futur. Alguns deien que encara podria continuar a la NBA -els Warriors en van ser una opció-, d’altres deien que tornaria a Espanya per jugar al Barça i, fins i tot, va córrer el rumor que no trigaria massa a incorporar-se al Bàsquet Girona. Però cap d’aquestes possibilitats s’ha complert perquè Gasol està en el punt «de comprovar fins a on em veig i sentir què em ve de gust fer quan estigui en el punt òptim». Així ho explicava el de Sant Boi de Llobregat que també reconeixia que «ara em toca entrenar i veure que faré».

El pivot confessava que «no sóc una persona típica, no faig el que s’espera que hagi de fer. Per fer alguna cosa n’he d’estar convençut». No és nou explicar que és una persona molt familiar i que, per això «la teva prioritat has de ser tu mateix i el que em dona felicitat ara és estar amb els meus fills i la meva dona, quelcom que no he pogut fer de manera constant ni habitual tot aquest temps». Marc Gasol s’ha deixat veure les últimes setmanes per Fontajau per veure l’equip del qual és president, el Bàsquet Girona. L’últim cop que ho va fer va ser en la derrota contra l’Almansa (74-86) el passat 24 d’octubre. Actualment, el conjunt entrenat per Carles Marco està travessant una mala dinàmica i porta tres derrotes consecutives després de començar el campionat amb dues victòries. L’equip mirarà de revertir aquesta situació en la visita del Valladolid, el pròxim dissabte a partir de les set de la tarda.