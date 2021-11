El pilot català Marc Márquez (Repsol Honda) no disputarà el Gran Premi de l'Algarve, que es disputarà el pròxim cap de setmana a Portugal, a causa d'una contusió lleu que va patir durant un entrenament "d’off-road".

Segons va explicar el seu equip, la caiguda es va produir dissabte passat. "Després d'uns dies de repòs a casa i veure que el pilot de l'equip Repsol Honda seguia amb malestar, avui dimarts li han realitzat una revisió mèdica per a avaluar el seu estat actual. Finalment i per precaució, s'ha pres la decisió que aquest pròxim cap de setmana Marc no disputi el Gran Premi de l'Algarve", ha detallat Repsol Honda en un comunicat.