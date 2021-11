El Comitè de Competició ha sancionat amb dos partits de suspensió Samu Sáiz per l'expulsió de diumenge a Fuenlabrada. Dos partits també ha rebut el porter suplent Ortolá, que també va veure vermella directa estan a la banqueta, i un Jairo, que va ser expulsat per doble amonestació en la jugada que va permetre l'empat dels madrilenys. D'aquesta manera Míchel té cinc baixes entre sancionats i lesionats (Borja García i Sarmiento) fruit del duel d'aquest diumenge per rebre dijous l'Alcorcón a Montilivi (19h).