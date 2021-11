El Costa Brava mou fitxa per intentar redreçar el rumb en l'estrena a Primera RFEF. Aquest matí el club ha anunciat que el davanter Àlex López de Groot serà el primer reforç d’hivern. El futbolista barceloní, de 28 anys, que ja està en dinàmica amb l’equip, serà inscrit al mes de gener quan s’obri el mercat d’hivern.

Àlex López de Groot ja sap el que és jugar a 2a B, amb 123 partits i 32 gols marcats, així com a la 2a divisió A, amb 84 partits i 10 gols. Les seves nombroses campanyes a la segona i tercera categoria del futbol espanyol li aporten un plus d’experiència molt interessant per l’equip dirigit per Oriol Alsina. Va militar al futbol base del Barça i del Reus Deportiu, així com el València Mestalla, Nàstic de Tarragona, Extremadura i Mallorca, amb qui va poder ser partícip dels dos últims ascensos. Es trobava actualment sense equip i s’ha incorporat aquesta temporada a l’equip.

El Costa Brava és 18è, amb només 7 punts, a la classificació, en zona de descens a Segona RFEF, però a un sol punt de les posicions de salvació. Dissabte té un partit clau amb la visita del Madrid Castella a Palamós (17h) perquè l'equip de Raúl té 11 punts i els gironins tindran l'ocasió d'acostar-s'hi a la taula en cas de victòria.