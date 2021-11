El Cupra Formentor ja forma part de l´historial de guanyadors dels Premis Cotxe de l’Any dels Lectors de Prensa Ibérica. Mikel Palomera, director general de Seat i Cupra a Espanya recollia de mans d’Aitor Moll, Conseller Delegat de Prensa Ibérica, aquest guardó amb què els usuaris premiaven el primer model exclusiu de la firma espanyola.

Les instal·lacions de Casa Seat, ubicades al centre de Barcelona, ​​eren l’escenari elegit per al lliurament de la dinovena edició d’aquests premis instaurats per Prensa Ibérica, i que han esdevingut tot un referent del panorama nacional del món del motor.

Un reconeixement l’aconseguit pel Formentor que, segons paraules de Palomera «ve a reconèixer el treball dur realitzat en tot el procés de creació de Cupra, i més encara en el cas d’un producte com el Formentor, el primer model de la marca amb un desenvolupament 100% específic».

El Formentor es presenta com l’autèntica «punta de llança per a Cupra». Un model que, a més de mostrar el genuí ADN esportiu d’aquesta nova firma pertanyent al Grup Volkswagen, suposa l’inici d’un «imparable procés d’electrificació que ja està marcant l’actualitat de la indústria de l’automòbil, i on Cupra ja s’ha posicionat amb una aposta forta i decidida». No en va, les vendes del Formentor ja suposen el 80% de les comptabilitzades per la marca a Espanya i al voltant d’un 30% corresponen a la seva versió híbrida endollable.

Així mateix, Mikel Palomera posava de manifest el repte que suposa la creació d’una marca nova com és el cas de Cupra en el context actual del món de l’automòbil. Un treball que s’ha fonamentat sobre tres pilars sòlids: «un posicionament diferenciat basat en el disseny, la tecnologia i l’esportivitat, comptar amb una experiència exclusiva de compra i la creació d’una xarxa específica d’atenció al client Cupra».

Per part seva, Aitor Moll, posava de manifest la important aposta realitzada per Prensa Ibérica pel sector de l’automoció. Un suport que se sustenta en uns guardons com els del «Cotxe de l’Any dels Lectors» que consolidaran una llarga relació amb una indústria que és una de les autèntiques palanques de desenvolupament de l’economia espanyola.

En aquest sentit, el CEO de Prensa Ibérica destacava el protagonisme adquirit per aquests premis al quadre d’honor del qual s’ha sumat el Cupra Formentor, i que a la seva edició 2022 compliran els seus primers 20 anys d’història.

Una victòria en què Aitor Moll destacava la importància de «la participació dels lectors» autèntics jutges d’uns premis que han «reconegut el treball excepcional realitzat per Cupra des del seu naixement el 2018».

Prensa Ibérica posava en marxa els Premis Cotxe de l’Any dels Lectors a principis de segle amb l’objectiu de «reconèixer la tasca en matèria de desenvolupament, innovació i progrés econòmic i tecnològic del sector de l’automoció des del canviant món de la comunicació amb tota mena de propostes com són aquests guardons o el canal d’informació especialitzat NEOMotor». Una aposta decidida pel canviant món de la mobilitat que ha reconegut en aquesta ocasió el poder d’innovació i desenvolupament nacional amb el merescut triomf del Cupra Formentor.