Aquesta vegada li ha sortit creu a l'Spar Girona (55-69) en el seu intent de repetir a Fontajau una èpica nit europea com la de fa quinze dies contra el Fenerbahçe. L'equip d'Alfred Julbe no ha pogut aturar un Galatasaray amb un cinc titular molt poderós, amb jugadores com Krajisnik, Steinberga i Williams, que s'han anat repartint el protagonisme, i han evitat qualsevol intent de reacció local, sobretot a la segona part, quan amb una millora defensiva han arribat a posar-se de sis. L'Spar ha arribat a perdre de 17 al segon quart (22-39) i ha entrat al darrer amb vida, set avall (50-57), tot i que no ha pogut culminar la remuntada. Ara l'Uni queda a l'Eurolliga amb un balanç de 2/3. Arriba una aturada FIBA que deixarà sense competició tant la Lliga Femenina com el màxim torneig continental.

Gardner i Burke havien fet somiar d'inici els més de 2.500 espectadors que han anat a Fontajau amb un 7-0 de sortida, però de seguida el Galatasaray s'ha despertat, amb una estel·lar Krajisnik (9 punts al primer quart, claus per explicar com les turques van donar la volta al marcador) secundada poc després per Williams. D'aquell 7-0 o del 9-2 s'ha passat en un tres i no res a un 13-23 (10 punts d'avantatge per al Galatasaray) i malgrat l'aparició de Reisingerova (17-23), les visitants han tancat el primer quart tornant al seu màxim avantatge (17-27) amb un tir afortunat de Bilgic sobre la botzina.

Julbe ha hagut de demanar temps mort a 6.58 del descans perquè les coses, lluny de millorar, empitjoraven. 20-34 després d'una cistella massa fàcil de Steinberga, que també s'havia activat pel bàndol visitant, i molt mals percentatges de tir de l'equip gironí, que estava per exemple amb un 1/9 en triples. De poc ha servit perquè un triple de Bilgic disparava la diferència a +17 pel Galatasaray (22-39). Quatre punts seguits de Burke han encès Fontajau (26-39). I Williams l'ha silenciat de cop amb un altre triple (26-42) a 3.42 pel descans. L'Uni seguia amb un 1/9 des de 6'75, mentre les turques en duien 4/5. Tot i això l'Spar mai ha defallit. Burke posava el 30-42 a dos minuts pel descans, després que les gironines endurissin la defensa, i Gardner, amb dos tirs lliures, situava l'Uni a 10 (32-42). Un altre cop, però, el Galatasaray castigava la reacció local des de la línia de triple (32-45), aquest cop, Gulcan. Krajisnik, que havia estat uns minuts més apagada, ha donat un +15 a l'equip turc per arribar al descans (32-47).

Al tercer quart, després d'un intercanvi de cistelles, i d'una molt bona defensa local, quatre punts seguits de Gardner i un bàsquet de Reisingerova deixaven l'Uni a vuit (42-50) a 5.13 pel final del parcial. Fontajau tornava a rugir i somiava en la remuntada, però apareixia Bilgic, de tres, per aigualir la festa (44-55). El desencert gironí en el triple ha continuat (1/14) però un bàsquet de Laia Flores ha situat el 48-57 amb el que s'obria el darrer parcial, encara amb esperances. La defensa de l'Uni havia millorat (només ha rebut 10 punts), però l'atac no es desencallava.

Reisingerova ha acostat l'Uni a 7 (50-57) a l'inici del darrer quart. Fontajau tornava a rugir, però el tir exterior no existia. Un 2+1 de Burke ha apropat encara més l'equip gironí (55-61) a 6.41 del final. L'Uni ha quedat clavat allà. A 2.48 Steinberga feia el 55-66 després d'un parcial de 0-5, i deixava el partit pràcticament finiquitat. Al final derrota de 14 (55-69).