Tan bon punt van arribar de Kíev, Rafa Yuste i Mateu Alemany van viatjar ahir cap a Doha per lligar Xavi. Finalment, segons va avançar RAC1, Joan Laporta no va formar part de l’expedició, malgrat la insistència de l’Al-Sadd que fos ell qui negociés directament amb el seu homòleg la desvinculació del mite blaugrana, a qui li queden dos anys de contracte. Tot i això, i que el club qatarià va fer un comunicat per insistir que no vol deixar marxar el tècnic en aquest moment tan important de la temporada, la delegació del Barça confia tancar l’arribada de l’egarenc en les pròximes hores. Si cal, tampoc es descarta pagar la clàusula de 5 milions d’euros per incorporar-lo.

El gener del 2020 ja hi va haver una altra expedició blaugrana, encapçalada per Òscar Grau i Éric Abidal, llavors CEO i secretari tècnic blaugrana, respectivament, perquè Xavi fos el relleu d’Ernesto Valverde. No ho van aconseguir. La diferència és que Xavi té ara tota la predisposició de tornar al Camp Nou i que ja ha acordat firmar per dues temporades i mitja. Només queda per resoldre la desvinculació del vallesà del que ha sigut el seu equip des que va deixar el Barça el 2015. Yuste i Alemany es van reunir a Doha amb Mohammed bin Hamad, germà petit de l’emir de Qatar, després del partit de l’Al-Sadd contra l’Al-Duhail (3-3) per mirar de rubricar una sortida amistosa. La clàusula de rescissió, segons va explicat el programa ‘Què t’hi Jugues’ de la SER, és de cinc milions d’euros, però l’amo del club havia promès a Xavi deixar-lo marxar gratis al Barça. S’està negociant aquesta part. «Tinc molta il·lusió per tornar a casa, tant de bo se solucioni aviat. Els dos clubs s’han de posar d’acord, és de sentit comú. Soc positiu», va dir Xavi després del partit. L’era Xavi començaria contra l’Espanyol, el 20 de novembre.