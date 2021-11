Capficat en canviar la delicada situació que travessa, el Costa Brava, que se situa en posicions de descens, ja pensa en els reforços per al mercat d’hivern. El club va comunicar ahir que el davanter Àlex López de Groot serà la primera incorporació. De fet, ja està tancada i el barceloní, de 28 anys, ja entrena sota les ordres d’Oriol Alsina. Tan bon punt s’obri la finestra al gener de 2022, serà inscrit per ajudar els blaugranes el més aviat possible.

Àlex López de Groot arriba lliure després trobar-se sense equip i haver passat pel Mallorca, amb qui va participar en els dos últims ascensos, Extremadura, Nàstic i València Mestalla. Bona part de la temporada passada se la va passar en blanc, després d’haver patit una greu lesió al menisc que va frenar-lo en sec. El davanter no juga en competició oficial des del febrer del 2020, abans que explotés la pandèmia, amb els extremenys. Va recuperar-se amb el Mallorca.

El de Calafell aportarà gol al Costa Brava amb l’experiència de Segona A (10 gols) i Segona B (32).