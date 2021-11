El Reial Madrid es va imposar ahir al Shakhtar Donetsk (2-1) en un partit sense brillantor dels de Carlo Ancelotti, amb xiulets inclosos per part de l’afició del conjunt blanc. Un doblet del francès Karim Benzema, en els minuts 14 i 61, amb l’ajuda de les assistències de Vinicius, va permetre desencallar el duel per deixar lliure el camí cap als vuitens de final. Amb la primera diana, Benzema va fer el gol número 1.000 del Madrid a la Lliga de Campions. El segon va arribar en el pitjor moment del conjunt blanc, en un matx que no va aconseguir dominar, en culminar una bona paret entre els brasilers Vinicius i Casemiro a la frontal de l’àrea.

El Shakhtar va millorar la imatge oferta a Kíev, provocant seriosos problemes als d’Ancelotti. El Madrid va apagar-se de manera sorprenent arran de l’1-0 que va fer pujar Benzema, la qual cosa va fer empipar a la grada que va mostrar la seva insatisfacció amb xiulets.

L’ímpetu de Vinicius, incansable en l’intent, va salvar el Madrid d’una nova ensopegada al Santiago Bernabéu i li va regalar amb dues assistències Benzema. Mentre que la voluntat del Shakhtar ja no va tenir premi, que no hauria estat immerescut. A més, va faltar la reacció des de la banqueta, sense més canvis que el reforç defensiu de Nacho per a donar aire a Carvajal i el de Jovic per un Benzema amb molèsties.