Han passat gairebé tres anys des que el mes de gener del 2019 veia la llum l’anomenat Massi-Tactic UCI Women’s Team. Naixia com el primer equip femení català que formava part de la categoria que arriba de la mà de la Unió Ciclista Internacional (UCI). Impulsat des del Club Ciclista Baix Ter, en un primer moment comptava amb onze corredores, totes espanyoles. Superades les primeres tres temporades de vida, el seu creixement ha sigut evident, arreplegant bons resultats i alhora consolidant-se ja no només en l’àmbit espanyol, sinó també més enllà de les seves fronteres. Després de viure un «any excepcional», com el defineix el president del CC Baix Ter, Sergi Güell, ara afronta el repte de «mantenir» aquest nivell i visibilitat. Lluitar contra la manca de recursos és el principal obstacle, fins ara superat amb prou èxit, deixant pel mig fins i tot una pandèmia.

Tot esperant posar-s’hi de nou en uns mesos, mirant amb optimisme el 2022, l’equip anunciava fa poques setmanes les baixes de Vita Heine, Emma Grant, Olivia Baril, Agua Marina Espinola, Marta Sánchez i Patri Ortega. El seu relleu ja és un fet, perquè el Massi-Tactic ha lligat la incorporació de l’alemanya Corinna Lechner, la polonesa Aurela Nerlo, la sueca Sofia Gomes, l’equatoriana Miryam Núñez i la mexicana Andrea Ramírez. Mitja dotzena de ciclistes que s’uniran a l’eslovena Spela Kern, la neerlandesa Maaike Coljé, la tarragonina Mireia Benito, la gaditana Belén López, l’osonenca Martina Moreno i Mireia Trias, empordanesa i única representant de les terres gironines.

Canvis, cares noves i petita reconstrucció, però l’idèntic objectiu d’enfortir aquesta consolidació, tot esperant, més endavant, en cotes més ambicioses. «Aquesta última temporada ha sigut excepcional. Som conscients del nivell on estem i de quin és el nostre pressupost. Ens hem consolidat com el millor equip espanyol després del Movistar, i alhora ens hem mogut sempre en el top20 del rànquing mundial, sent els millors o segons millors conjunts després d’aquells que formen part del World Tour en les proves. Això ens ha servit per donar encara més visibilitat a fora del país. Ara el que volem és mantenir-nos», remarca Sergi Güell.

Mirant cap endavant

Hi ha, com és lògic, la voluntat de «seguir creixent» però tampoc hi falta el punt de coherència. «Hi ha un tema que sempre és important i ara, encara ho és més. L’economia creix perquè les exigències a tots els nivells augmenten. Per plantilla, treballadors, viatges, qualitat del que oferim...» I continua: «Fins ara hem pogut fitxar corredores que buscaven mostrar-se a Europa, que havien estat en proves d’Amèrica o en equips poc coneguts. Això sempre ens ha jugat a favor, perquè les incorporem a cost zero. Però és alhora un hàndicap, perquè quan mostren el seu potencial, els equips més potents les acaben fitxant». Per això, la intenció és «consolidar» una plantilla, retenir bona part de les ciclistes.

La feina també és la d’encertar en les noves peces. I això no sol ser gens fàcil. «Hi ha corredores que són com un meló, perquè fins que no les obres, no saps com sortirà la cosa. Sempre hi posem bones esperances però realment són poc conegudes. Tenen bons resultats i per això les incorporem, però sempre s’ha de veure com va tot plegat». Tenint en compte el context, a «curt o mig termini» Sergi Güell creu que el Massi-Tactic pot «ser un dels millors equips del continent». Creu que «en un o dos anys» es pot aconseguir. Per anar més enllà caldrà esperar. «Ser un equip World Tour ho veig encara lluny. Ja pujarem uns esglaons més endavant, poc a poc». Ho completa amb una reflexió: «El ciclisme femení s’aguanta pels diners que provenen del ciclisme masculí. La tendència va a l’alça i això és positiu, però hem de poder generar els nostres propis recursos econòmics». Per exemple, el Tour de França canvia per fi de format i pel 2022 la prova femenina passa a dividir-se en vuit etapes i no se celebrarà només en un dia. Però encara no n’hi ha prou: «Movistar, Jumbo i d’altres tenen diners que nosaltres no podem tenir ara mateix».

Aplaudeix, això sí, la bona acollida d’aquest esport a terres gironines i també entre la mainada. «Fa una vintena d’anys no hi havia cap escola de ciclisme a la demarcació i ara, com a mínim, n’hi ha una quinzena. Cada cop hi ha més afició i ganes de fer bé les coses. Les nenes del Baix Ter, per exemple, volen competir algun dia al Massi-Tactic. I elles, a diferència de les més grans, pujaran amb una formació i unes capacitats adquirides. Si treballen amb ganes tant de bo algun dia puguin arribar a ser professionals».