Gerard Piqué va elogiar ahir la capital espanyola qualificant-la d’«exemple per a Europa i el món per tot el que està fent»: «M’agradaria que Barcelona estigués a aquest nivell», ha admetre com a president de Kosmos, l’empresa que organitza la Copa Davis. Les fases finals de la Copa Davis (25 novembre - 5 desembre) es disputaran a Madrid, igual que el 2019, amb les millors seleccions del món.

El central del Barcelona va lamentar l’absència de Rafa Nadal en l’equip espanyol, tot i que va comentar que el conjunt que dirigeix Sergi Bruguera té «grans jugadors».