Aquesta vegada no hi va haver nit d’èpica europea a Fontajau. Un Spar Girona molt desencertat (1/18 triples, això ja pràcticament ho diu tot), va anar gairebé sempre a remolc del Galatasaray, i tot i no llençar mai la tovallola a pesar d’arribar a perdre de 17 al segon quart (22-39), just quan més a prop era de la remuntada (55-61) a poc menys de set minuts del final, es va encallar definitivament. Des d’aquella acció de Burke que havia encés de nou Fontajau l’Uni ja no va tornar a encistellar. I les turques, ofegades a partir de la millora en defensa local, van respirar tranquil·les. L’Uni va entrar en el partit amb ambició i liderat per la incombustible Burke. Acompanyada per Gardner i sota la batuta de la directora d’orquestra, Laia Palau, van aconseguir començar amb un il·lusionant 7-0. Però la resposta del Galatasaray, liderat pel joc interior de la sèrbia Tina Krajisnik (9 punts al primer quart) i per un bon encert des del perímetre, va deixar les gironines 10 punts per darrere al final del primer quart (17-27).

Les d’Alfred Julbe van arrancar el segon parcial amb poca intensitat i poques solucions davant un poderós joc interior i exterior turc (el Galatasaray va marxar al descans amb un 5/8 en tirs de tres). Com a contrapartida, les gironines van estar horribles des de la línia de 6’75 (1/9 en triples) i els pocs intents per escurçar el marcador van ser castigats ràpidament a cop de triple turc. El trident format per la nord-americana Williams, la sèrbia Krajisnik i la lituana Steinberga no tenia fre i van acumular 35 dels 47 punts amb els que les turques van marxar a la mitja part. El marcador al descans no enganyava: 32-47.

Dues bones accions consecutives a la sortida del descans van rebaixar la barrera dels deu punts de diferència. Però una Williams immensa mantenia el seu equip còmodament per davant. L’Uni seguia sense veure la cistella a distància, però a pesar d’això Laia Flores amb una pilota robada i una cistella als darrers segons del tercer parcial van situar el marcador en un 48-57 que encara permetia somiar. Les gironines ho van intentar a l’inici del darrer quart amb una revifada Julia Reisingerova (que va jugar afeblida per un cop a la mandíbula rebut diumenge contra el Gran Canària). L’Uni es va posar a set (50-57). Fontajau tornava a rugir, però el tir exterior no existia. Un 2+1 de Burke va apropar encara més l’equip gironí (55-61) a 6.41 del final. Les turques van començar a notar el desgast, però les d’Alfred Julbe no van tenir les coses clares en atac. El desencert en el tir de tres i la manca d’idees per generar joc van condemnar un Uni que es va quedar clavat sense anotar més. Steinberga va posar el 55-66 després d’un parcial de 0-5 del Galatasaray que va deixar el partit sentenciat. Al final 55-69. Efectivament. Era una remuntada impossible.