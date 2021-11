La banqueta del FC Barcelona està reservada des de fa dies. El seu nou inquilí té nom i cognom i serà Xavi Hernández. El vallesà, de 41 anys, ja s’ha acomiadat de la plantilla de l’Al-Saad i només està pendent que es tanqui l’acord entre els dos clubs. En aquest sentit, la delegació del Barça desplaçada a Qatar i que encapçalen el vicepresident Rafel Yuste i el director de futbol, Mateu Alemany, va tornar-se a reunir ahir amb els responsables de l’Al-Saad i van deixar l’acord gairebé fet. Fins i tot el mateix tècnic hauria intercedit per fer afluixar les intencions del xeic Mohamad bin Khalifa Al Thani.

D’aquesta manera, si res no es torça en les pròximes hores, fins i tot Xavi Hernández podria acompanyar Yuste i Alemany cap a Barcelona amb la intenció de viatjar després a Vigo per ser al costat de l’equip. Xavi, tanmateix, no s’asseuria encara a la banqueta, sinó que estaria a la llotja. La voluntat del tècnic és d’estar al costat de l’equip des del primer moment. El club treballa amb la idea de presentar-lo la setmana entrant. Per al debut com a entrenador blaugrana de l’egarenc caldrà esperar encara uns dies perquè l’aturada de la competició pels compromisos internacionals el demorarà fins a mitjans d’aquest mes. Serà el dia 20 al Camp Nou en el derbi contra l’Espanyol (21:00).