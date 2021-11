L'Al-Sadd de Qatar ha anunciat a les seves xarxes socials el traspàs de Xavi Hernández perquè es converteixi en el nou entrenador del Barcelona. El director executiu del club asiàtic, Turki Al-Ali, ha confirmat en un comunicat l'acord per a la sortida de Xavi «després de pagar la clàusula de penalització estipulada en el contracte». «Xavi ens va informar en els últims dies del seu desig d'anar al Barcelona en aquest moment, en particular per l'etapa crítica que travessa el seu club. Ho entenem i decidim no interposar-nos en el seu camí. Xavi i la seva família seran benvinguts a Doha i la relació continuarà», afegeix en el comunicat el responsable de l'Al-Sadd. D'aquesta manera, Xavi Hernández es convertirà en el nou entrenador del conjunt blaugrana després de més d'un lustre en el club de Qatar, primer com a jugador i des de 2018 com a tècnic.

L'Al-Sadd, qui assegura que han arribat a un acord de cooperació amb el Barcelona per al futur, assegura que Xavi és «història» del club. De fet va guanyar quatre títols, dos de Lliga, en la seva última etapa com a futbolista en actiu, i com a entrenador ha aconseguit que el conjunt hagi dominat el futbol de Qatar, amb set corones però sobretot amb un domini absolut. Xavi, que deixa l'Al-Sadd al capdavant de la taula de la Superlliga de Qatar amb tres punts d'avantatge sobre l'Al-Duhail (amb el qual va empatar a tres en el seu darrer partit dimecres), ocuparà la banqueta del Barcelona després de la sortida del neerlandès Ronald Koeman i que en aquests últims partits ha estat a càrrec de forma interina de Sergi Barjuán. Mancant l'anunci oficial de part del Barcelona, l'exjugador de Terrassa, de 41 anys, torna a l'entitat barcelonista sis anys i mig després d'anunciar la seva marxa. El club està en una situació econòmica més que delicada i l'equip travessa també un moment complicat, novè en la classificació de LaLiga Santander, segon en la Lliga de Campions, però sobretot necessitat de retrobar-se amb el seu estil.