El Garatge Plana Girona alça el teló d’una nova temporada a l’OK Lliga Femenina. Ho farà demà a la «difícil» pista del Sant Cugat (18 h) amb novetats a la plantilla, que s’ha rejovenit. L’equip d’Albert Bou i Xevi Martín té «una oportunitat única» per demostrar el seu talent, malgrat la poca experiència a la categoria. «Les jugadores han d’aprofitar que tenen la via lliure per pujar al primer equip i ser elles les protagonistes», apunta Bou.

Segons l’entrenador, les gironines «tenen ganes de començar perquè la pretemporada s’ha fet llarga». Van començar els entrenaments el passat 23 d’agost i des d’aleshores s’han estat preparant amb «bones sensacions» tal com s’ha pogut comprovar en els 14 partits que han jugat entre amistosos i Lliga Catalana. Ara, però, és una altra història: «Potser tindrem un handicap perquè l’equip és molt jove, però hem avançat per anar conjuntant-nos. En les primeres jornades veurem què fem bé i què falta polir contra rivals contrastats».

El primer repte serà el Sant Cugat, un conjunt «molt lluitador, que corre i que és perillós perquè les jugadores porten anys juntes, coneixent més els seus automatismes». Tot i això, el Girona es plantarà a la pista de les vallesanes amb «tota la il·lusió per competir el partit fins al final». «Fins ara hem competit molt bé durant molts minuts, però errades puntuals han fet que se’ns escapessin alguns partits. Les noies hauran d’estar concentrades durant els 50 minuts per fer tot el que els demanem i tenir possibilitats de puntuar», comenta Bou.

Aquest estiu el Girona ha tancat cinc fitxatges pel femení amb les incorporacions de dues porteres i tres jugadores. La Lliga comença aquest cap de setmana, encara que no es tanca la porta a reforçar-se al desembre «si creiem que ens pot aportar». Amb les que tenim, «hem d’intentar lluitar fins al final».

Aquesta temporada l’objectiu que marquen tant Bou i Martín com el club és «salvar la categoria -l’OK Lliga femenina és la màxima a nivell espanyol- sense deixar d’aspirar a res». «Encara que sigui difícil, hem d’intentar acabar entre les vuit primeres i classificar-nos per a la Copa de la Reina», diu.