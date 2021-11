L'entrenador Xavi Hernández ja s'ha acomiadat durant un emotiu acte dels seus jugadors de l'Al-Sadd, amb la presència dels propietaris del club de Qatar, i abans de posar rumb cap al Barça quan es concretin els detalls de la seva sortida.

En un vídeo de comiat, l'Al-Sadd mostra com han estat els darrers minuts de Xavi en el club, prenent alguna cosa amb els seus ja exfutbolistes que li han dedicat unes paraules, a més d'abraçar-se en mode de comiat de qui ha estat el seu entrenador.

Un d'aquests excompanys ha estat l'internacional espanyol Santi Cazorla. "Tan sols desitjar-li el millor per al futur, tot i que el trobarem a faltar, és clar. És un gran pas en la teva carrera, gràcies per ajudar-nos en aquest moment. Et desitjo el millor, amic meu", li ha dedicat.

Tot i el comiat, el Barça encara no ha fet oficial la incorporació de l'egarenc com a nou entrenador del primer equip.