Hores de confusió amb final feliç s'han viscut al voltant del futur de Xavi abans d'oficialitzar-se, de matinada, a les 1.47 h, la seva arribada al Barça. Mentre l'Al Sadd anunciava en un comunicat (11.46 del matí) que el club blaugrana pagava "la clàusula" del contracte del tècnic, xifrada en cinc milions d'euros, el FC Barcelona negava aquest acord (13.28 h) i que abonés aquesta quantitat, encara que es canviava de dia de presentació. De diumenge a dilluns.

A les 18.37 h el Barça revelava que no hi havia comunicat oficial al·legant que "els contractes no estaven llestos", però sí que es confirmava, en canvi, que Xavi viatjava aquest mateix dissabte a Barcelona. Tot acordat, segons van explicar Rafael Yuste, vicepresident esportiu, i Mateu Alemany, director de futbol, però sense poder fer- públic encara aquest fitxatge. El comunicat oficial, finalment, ha arribat ben entrada la matinada, quan faltaven 10 minuts per les dues.

"El club que més estimo"

No ha volgut el Barça precisar en el comunicat si pagava aquesta clàusula, però sí que el seu contracte s'estendrà fins al 2024. Xavi aterrarà al migdia d'aquest mateix dissabte a Barcelona, acompanyat de la seva esposa Núria Cunillera, la seva filla Àsia i el seu fill Donen, i serà presentat el dilluns al migdia al Camp Nou amb públic en les graderies. Posteriorment se sotmetrà a una roda de premsa a la sala Ricard Maxenchs. Amb ell viatja també tot l'equip tècnic que el secundarà en la seva aventura en la banqueta blaugrana.

És hora de tornar a casa. Bentornat, Xavi! pic.twitter.com/L4P6V87tah — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 6 de noviembre de 2021

L'entitat blaugrana ha penjat immediatament un vídeo amb la veu de Xavi sobre imatges del seu comiat el 2015: "No era un adéu, era un fins aviat. El Camp Nou sempre ha estat casa meva. Sou la meva afició, la meva gent, el club que més estimo. I ara torno a casa. Ens veiem aviat, culers. Força Barça!".

Divendres tens

Després de rebutjar fins a dues ocasions, totes dues amb Bartomeu de president, l'opció de venir com a entrenador al Barça, al final Xavi torna a casa. Encara que li ha costat més del que es preveia.

El 21 de maig de 2015 va anunciar que marxava a jugar a l'Al Sadd de Qatar "amb la idea de tornar al Barça en un futur". Sis anys més tard ja és una realitat.

Encara que es demorés en un divendres tens perquè el club blaugrana volia encaixar aquesta quantitat en el joc net financer que exigeix la Lliga per a no saltar-se els topalls fixats. D'aquí ve que es busqués durant tota la tarda la sortida econòmica necessària per a poder oficialitzar l'acord.

Va marxar Xavi amb Luis Enrique al capdavant de l'equip i torna per a substituir a Ronald Koeman després de l'interinatge de Sergi Barjuan, que acabarà aquest dissabte a Vigo.

Yuste i Alemany, a Doha; Laporta, a Galícia

Torna després d'un convuls dia de negociacions que va arrencar amb l'Al Sadd comunicant ja oficialment que el Barça havia pagat la clàusula estipulada en el seu contracte (no especifica la xifra) a més d'obrir noves vies de cooperació amb el club blaugrana.

Un moviment que va irritar als representants blaugranes a Doha (Rafael Yuste, el vicepresident esportiu, i Mateu Alemany, director de futbol), que havien dissenyat l'operació al costat de Xavi seguint les ordres de Joan Laporta, el president que va viatjar de Barcelona a Vigo, assistint a un acte amb les penyes gallegues, penjat del telèfon mòbil.