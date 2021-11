Els blaugranes han jugat amb un home menys 75 minuts per la rigorosa vermella a Pere Martínez. Gudjohsen ha fet l'únic gol del partit als cinc minuts de la represa.

Després de caure contra el cuer, el Costa Brava havia de sumar un triomf contra el Madrid Castella que suposaria sortir de les posicions de descens. Entrenats pel mite dle futbol estatal, Raúl González, els madrilenys han sortit més endollats i han tingut el 0-1 ben d'hora però un atent Marcos ho ha impossibilitat. Ben aviat, també, s'ha posat el partit malament quan Pere Martíenz ha vist la vermella directa per una acció molt rigorosa. No obstant jugar amb un home més, els visitants no han tingut arguments ofensius per trencar la igualada. A la represa, un altre cop dur: Gudjohnsen ha vist porta en una centrada lateral per posar el 0-1. Gil i Xumetra han pogut fer l'1-1 però han desaprofitat les seves ocasions. Amb aquest resultat, el Costa Brava torna a perdre i s'enfonsa, encara més, a la classificació.