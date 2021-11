L’Espanyol rep aquest migdia (14:00) un Granada que no coneix la derrota des de fa quatre jornades amb el doble objectiu de refer-se de la derrota contra el Getafe (2-1) i mantenir la fortalesa en el RCDE Stadium, on no perd des de la quarta jornada de Lliga. Perdre a Getafe la setmana passada va suposar una frenada a una bona ratxa blanc-i-blava, que va acumular 4 partits sense perdre, amb dues victòries i dos empats. Ara, el bloc de Vicente Moreno busca recuperar les bones sensacions i compte, després de complir amb un partit de sanció, amb el davanter Raúl D Tomás, màxim argument ofensiu de l’equip amb sis dianes.

Moreno té la baixa d’Óscar Gil i podria donar l’alternativa d’entrada a jugadors que surten de lesions com Yangel Herrera, Puado o Bare. Per la seva banda, el Granada arriba sense Gonalons, Domingos Duarte, Milla, Eteki i Isma Ruiz.