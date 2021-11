La selecció espanyola de futbol es jugarà en els propers dies el ser o no ser en el proper Mundial, que es disputarà l’any vinent a Qatar. Ahir, Luis Enrique, el tècnic, va oferir la convocatòria i una vegada més no va deixar a ningú indiferent. Són fins a nou novetats respecte l’última llista i el principal nom propi és el d’Ansu Fati, que torna després de recuperar-se d‘unes quantes operacions en el genoll que l’han tingut uns quants mesos fora de combat. S’hi suma la trucada a Brahim Díaz, una altra de les cares noves. Tot, per enfrontar-se a Grècia i Suècia, els dos últims obstacles camí de la cita mundialista. És per això que el preparador asturià ha decidit tirar d’experiència, citant Dani Carvajal, Jordi Alba, José Gayá, Álvaro Morata, Rodrigo Moreno i Dani Olmo, a més del retorn de Carlos Soler després de patir una lesió.

Espanya encara dues autèntiques finals que decidiran el grup de classificació a Qatar 2022 i ho fa amb baixes importants, com ara les de Marcos Llorente, Pedri, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal i Gerard Moreno. A tot això i respecte l’última convocatòria, Luis Enrique prescindeix de Sergio Reguilón, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Bryan Gil i l’ex del Girona i ara l‘Sporting de Portugal, Pedro Porro. D’aquesta manera, estan citats els porters Unai Simón (Athletic), David de Gea (Manchester United) i Robert Sánchez (Brighton). Els defenses Azpilicueta (Chelsea), Carvajal (Reial Madrid), Laporte (City), Íñigo Martínez (Athletic), Pau Torres (Vila-real), Èric Garcia i Jordi Alba (Barça) i Gayá (València). Els migcampistes són Rodri (City), Busquests i Gavi (Barça), Koke (Atlètic), Merino (Reial Societat) i Soler (València). I com a atacants, hi ha Sarabia (Sp. Portugal), Pino (Vila-real), Morata (Juventus), Rodrigo (Leeds), Fornals (West Ham), Dani Olmo (Lepzig), Ansu Fati (Barça) i Brahim Díaz (Milan).