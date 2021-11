Míchel Sánchez només podrà comptar amb tretze jugadors del primer equip per jugar dilluns (21h.) al camp del Tenerife. El tècnic madrileny reconeix que «són moltes baixes, però la plantilla ha de respondre perquè entrenem bé i tenim un filial amb jugadors que ja han entrenat amb nosaltres».

L'entrenador del Girona també està «convençut que farem un gran partit» i «estic tranquil per això». Tot, davant un Tenerife que és l’equip que li creen menys perills de la Lliga i, per això, «hem d’imposar la nostra idea» i «tenir una bona circulació de pilota i guanyar molts duels».

El Girona arriba en aquesta quinzena jornada amb bona dinàmica després de sumar 10 dels últims 12 punts possibles. Míchel té la sensació que en aquest segon terç de temporada que comença dilluns a les Canàries és «que estem a Girona per lluitar per tot, no per l’ego, sinó per la confiança i perquè som un club que hem de mirar cap a dalt, amb jugadors joves que tenen molt potencial».