Va ser una etapa daurada. Quatre anys donen per a moltes coses i Carles Marco, l’ara entrenador del Bàsquet Girona, va aprofitar del 1998 al 2002 per viure amb molta intensitat el seu pas pel Valladolid. Eren altres temps. Unes dues dècades enrere. Sempre amb Gustavo Aranzana a la banqueta, Marco va anar de menys a més, col·leccionant partits i minuts, amb uns números i un rendiment que el durien a ser internacional amb Espanya en més de 30 ocasions. Li té, com és lògic, una «especial estima» al club castellà. Precisament el rival d’avui a Fontajau. En un context ben diferent i allunyat d’aquells temps. També perquè el Valladolid no és el que era. Una crisi amb majúscules va posar un punt i a part a l’entitat, que s’ha hagut de reinventar per consolidar-se, ara, a la LEB Or. Aquesta tarda (19 hores) es presenta com l’obstacle a superar pels gironins, que enllacen tres derrotes consecutives (Castelló, Almansa i Càceres). També com un visitant intractable, perquè fora de casa, allà on sempre perd, ho ha guanyat tot.

Comença avui una setmana frenètica, amb fins a tres partits en poc marge de temps. Granada espera el dimarts i el següent diumenge, torn per rebre el Corunya. Però pas a pas. «Pensem només en el Valladolid, anem dia a dia. Tenim ganes de canviar la dinàmica i per fer-ho hem de tenir una millor mentalitat en atac. Seguir-ho intentant com fins ara, perquè ofensivament no ens estem trobant ni fiquem aquells tirs que tenim al nostre abast». Parla Marco i ho fa per reiterar que «no podem tornar a repetir el que va passar contra l’Almansa l’últim cop que vam jugar a Fontajau. Si volem enganxar la nostra afició i volem jugar bé a casa, hem de tenir lluita, compromís i ajuda com en vam tenir a Castelló i Càceres». Karamo Jawara continua sent baixa mentre que Olaf Schaftenaar i Pol Molins han treballat a mig gas aquesta setmana, tot i que estaran disponibles.

Per tant, consigna clara. Provar-ho en atac con fins ara, afinant la punteria; i al darrere, més solidaritat i agressivitat. Com en els dos primers partits (Juaristi i Prat), quan el rival es quedava en 63 punts de mitjana. Al davant, un Valladolid que és un desastre com a local (ha perdut els tres partits a la seva pista) però que a fora es transforma. Dos desplaçaments, dues victòries: 80-81 a Corunya i 82-89 a Osca. Ja no hi ha Gustavo Aranzana. Ni Marco es vesteix de curt. Però homes com Alec Wintering, Davis Geks o Sergio De la Fuente poden ser una autèntica amenaça.