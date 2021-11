Res és impossible. Menys encara quan tens el suport de la gent que t’envolta. Maverick Viñales no està tenint un bon any després de trencar una relació de cinc temporades amb Yamaha i fitxar per Aprilia, i de patir la mort del seu cosí, Dean Berta, en un tràgic accident a Jerez, però al darrere té un club de fans que l’animarà perquè recuperi la seva millor versió. Dimecres de la setmana vinent, coincidint amb la prèvia del Gran Premi de la Comunitat Valenciana que se celebrarà del 12 al 14 de novembre en el circuit Ricardo Tormo, el president del Fan Club de Maverick Viñales, Aniceto Díaz, farà més de 500 quilòmetres en bicicleta, des de Roses fins a Xest, on se celebra la cursa, acompanyat pels socis José Martínez i Francisco Fernández, que li faran l’avituallament amb una moto i una furgoneta. «Els esportistes d’elit també necessiten saber que tenen algú quan les coses els van malament. Tothom critica de seguida i ha de saber que hi som perquè li tornin a anar bé», explica Díaz. Alhora, el trajecte servirà per homenatjar el recentment desaparegut Dean Berta i Viñales.

«El primer que em va dir va ser si estava boig. En Maverick sent el nostre suport i ens rebrà a Xest. Si arribo abans i encara em queden forces, l’esperaré donant voltes amb la bicicleta», bromeja. Díaz sortirà des de Roses el dimecres 10 de novembre a 2/4 de nou del matí i té previst arribar l’endemà sobre la mateixa hora a la localitat valenciana. «No sé ben bé què trigarem, però he calculat unes 24 hores. El màxim que he pedalat són 200 quilòmetres, però els reptes es diuen així per alguna cosa. És una bona manera de mostrar-li el nostre suport. Ho fem per en Maverick i perquè tiri endavant», explica.

Amb ells, s’emportaran un munt de banderes del rosinc per repartir-les a la grada i que noti el seu escalf. A més a més, el president lluirà un braçalet de dol per recordar a Dean Berta i Viñales, que va morir en un accident amb només 15 anys, i un altre pel seu company Miguel Pruaño, que va morir atropellat per un conductor mentre anava amb bicicleta. «No hem d’oblidar-los. Cal recordar com de dur i difícil és aquest esport, amb molts riscos», conclou.