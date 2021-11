La sort no va acompanyar el Costa Brava en probablement en el millor partit en aquest curs. Van ser millors i van tenir més ocasions, però si la fortuna no cau al teu costat, ja s’ha begut oli. Ahir, a Palamós, el Costa Brava les va veure magres. Al minut 14 es quedava amb 10. Pere Martínez relliscava i sense voler feia caure un jugador del Castella. Una acció que li costaria l’expulsió i marcaria el partit, però que no va enfonsar l’equip gironí. El gol de Gudjohnsen al principi de la segona part encara ho va fer més difícil. El 0-1 final deixa el Costa Brava arrelat en descens i allarga la ratxa esfereïdora d’un punt dels darrers 21 en joc.

Necessitats dels tres punts i d’abandonar el descens, el Costa Brava va sortir ple de canvis per enfrontar-se a un Castella, orfe de punts a fora, però amb l’impuls d’haver guanyat el Vila-real B, La parcel·la defensiva va ser la més retocada i va formar amb Manchón, Puig, Perone i Pere Martínez -l’únic habitual-. Seva va ser l’acció més destacada del partit. Per bé? No, per mal i per desgràcia. Sense haver arribat al quart d’hora, el lateral relliscava sobre la línia divisòria i feia caure Latasa. Tàrraga Lajara no va dubtar, i va treure la mà de la butxaca amb la vermella directa. La incredulitat es va apoderar dels jugadors locals i va provocar l’enfurismada d’Oriol Alsina, que també va ser expulsat.

Un bon sotrac amb 75 minuts per davant. Fins llavors, el duel només va tenir l’ocasió de Jardí amb una bona aturada de Marcos. Podria semblar que amb un home menys, el Costa Brava seria dominat de cap a peus. Ben cert és que van compactar l’equip, però el Castella no veia opcions per filtrar-se entre la defensa.

A la represa, l’equilibri sense gols va durar ben poc. Andri Gudjohnsen, fill de l’exjugador del Barça, va aprofitar la seva alçada per avançar-se a la defensa i posar el 0-1 en una falta lateral. El mal ja estava fet, i amb un home menys calia remar i molt. Amb Moussa sobre el terreny de joc, i una defensa de 3 per guanyar homes a partir del mig del camp, els blaugranes van agafar els rems per arribar a bon port. La possessió va passar a ser dels locals. Gil Muntadas va desaprofitar la millor ocasió fins al moment. L’afició s’animava. Xumetra ,amb el cap, també va estar a prop d’empatar, però no. Faltava quelcom que no va arribar i els punts van tornar a volar de Palamós per a un Costa Brava que s’està complicant molt la vida. Qui sí que va acabar content va ser el visitant Álvaro Daniel Rodríguez, fill de l’exjugador del Palamós Coquito, en el seu retorn a casa.