Ja és oficial. Superat un divendres convuls, amb negociacions a banda i banda, el Barça anunciava ahir dissabte a primera hora i a través dels seus mitjans oficials la contractació de Xavi Hernández com a entrenador del primer equip. L’egarenc signa pel que queda de temporada i les dues properes, substituint Ronald Koeman, destituït el passat 27 d’octubre.

El nou tècnic de l’equip blaugrana, de 41 anys, torna així al club on va triomfar com a futbolista i de la qual va anunciar-ne el seu adéu va sis anys i mig. En l’últim lustre ha format part de l’Al-Sadd de Qatar, primer com a jugador i des del 2018, sent el seu entrenador. La intenció del Barça és que el nou tècnic sigui presentat demà mateix, 8 de novembre, i al migdia, en un acte obert al públic al Camp Nou, després del qual atendrà els mitjans de comunicació. Xavi torna així a casa, on s’hi va passar un total de 24 temporades. Amb 767 partits oficials, només Leo Messi ha defensat en més ocasions la samarreta del club (778). El català va conquerir 25 títols durant els seus 17 anys com a jugador del primer equip, entre el 1998 i 2015: 8 Lligues, 4 Lligues de Campions, 3 Copes del Rei, 2 Mundials de Clubs, 2 Supercopes d’Europa i 6 Supercopes d’Espanya.

Disposat a «treballar dur»

Divendres, s’acomiadava a Qatar i ahir va aterrar a l’aeroport del Prat, un cop tancades les negociacions per convertir-se en entrenador blaugrana. Només arribar a Barcelona ja va fer les seves primeres declaracions, explicant que el seu objectiu a partir d’ara és el de «jugar bé», a banda «d’aconseguir l’èxit» i també «bons resultats». I confessava que perquè això sigui possible la seva recepta és la de «treballar dur des del primer minut, ja que hem de competir per tot i lluitar per tot; no es pot regalar res. Aquest és l’ADN del club». Així es va expressar només arribar de Doha, fonamentant al mateix temps la seva ambiciosa argumentació en què «estem en el Barça i el que he viscut durant tota la meva vida en aquest club és l’excel·lència». Per això, va prometre que entrenarà l’equip «amb molta exigència».

Tampoc va amagar que dirigir l’equip de la seva vida sense amb prou feines experiència en l’elit del futbol professional «és un repte majúscul», però també va dir que està «molt agraït» al Barcelona per aquesta oportunitat.