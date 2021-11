Un visitant de l’Hospitalet va resultar agredit ahir en un partit entre l’Hospitalet i el Sant Andreu -amb victòria per als riberencs-, en el temps de descompte, quan l’aficionat de l’Hospitalet va acostar-se al sector on eren els visitants a increpar-los i aquests van respondre iniciant una agressió cap a ell, amb diversos involucrats. L’aficionat es troba bé i tot va quedar en un ensurt. L’àrbitre, per la seva banda, va decidir no aturar el joc.