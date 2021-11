el GIRONÍ ÉS UN FIXE EN L’onze DE RAMIS. Àlex Corredera ha tingut l’estrena desitjada amb el Tenerife després de dues temporades amb el Badajoz, a Segona B. El de Sant Joan de les Abadesses s’ha convertit en un titular, pràcticament, indiscutible per a Ramis i ha començat en l’onze en 12 de les 14 jornades de Lliga, anotant dues dianes. Corredera, però, no és l’únic jugador del conjunt canari amb un vincle amb Girona. Enric Gallego, que va passar per l’Olot la temporada 2014-2015, ha guanyat protagonisme en la davantera en les últimes jornades després de perdre’s alguns partits per un esquinç de turmell.