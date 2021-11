El Peralada va sumar la segona setmana consecutiva sense poder guanyar després d’empatar a 1 contra el Sants a casa. Tot i que el domini va ser per part dels d’Héctor Simón, van pagar car el desencert ofensiu a la primera meitat quan tenien el vent a favor. De fet, en els primers quaranta-cinc minuts, és on es van acumular la major part de les ocasions de gol dels locals qui només van ser capaços d’aprofitar una quan Joan Tomàs, que tornava a una convocatòria, va veure porta al minut 36. El domini el marcador va durar només cinc minuts, quan Nico va fer l’empat a 1. Un marcador que no es va moure en tota la segona meitat.

Si algú pregunta als futbolistes quin és el seu pitjor enemic, la gran majoria diria el vent. Ahir al Municipal de Peralada, les seves ràfegues van ser les protagonistes d’un partit que va tenir color verd-i-blanc sobre el terreny de joc; i cap en el marcador. Com a bons alt-empordanesos, els locals que recuperaven Micaló i Joan Tomàs, van saber gestionar la tramuntana de forma notable. El davanter que tornava a la convocatòria va veure porta després de 36 minuts i d’un gran nombre d’ocasions desaprofitades. Ell en va tenir una, igual que Guillem, Pol Gómez i Josu Currais. En canvi, el Sants no inquietava la porteria d’Aroca. No obstant això, amb el gol de Joan Tomàs van clicar la tecla i a la primera que van tenir, van posar l’1-1 en el marcador cinc minuts després de l’1-0. A la represa, i amb el canvi de camp, el vent es posava en contra del Peralada. Tot i això, van ser capaços de controlar-lo bé. Finsitot, Cases va poder donar els tres punts als seus a manca de tres minuts en un u contra u que va errar. Amb aquest empat, els xampanyers segueixen al capdalt de la classifciació, però sumen la segona setmana sense guanyar. La setmana que ve visiten el Vilassar de Mar.