L’Olot passarà la setmana amb un somriure d’orella a orella. I no és per menys, ja que van aprofitar ‘empat del Peralada a casa per superar-los i situar-se primers en solitari. La primera part del duel d’ahir no passarà a la història per les ocasions, però si per les lesions. Vallès i Zaka van marxar tocats abans de la mitja part. En canvi, a la segona els gols es van precipitar. Primer, Ferran va posar l’1-0, i en tan sols nou minuts Arranz va capgirar el marcador amb un doblet. Kilian també va decidir afinar punteria per marcar dues dianes més a les darreries del partit i certificar la golejada de l’Olot al camp del Guineueta. Un triomf que els permet avançar al Peralada i ser líders, en una jornada de descans per al Girona B.