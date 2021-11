Tot i les cinc baixes amb què arribava el Figueres al camp del San Cristóbal, els empordanesos van poder esgarrapar un punt de Terrassa. Fins i tot, van tenir la capacitat d’avançar-se en el marcador quan Urri al minut 58 desfeia la igualtat inicial. De fet, a la primera ocasió que es va comptabilitzar fins llavors, el davanter figuerenc va afinar punteria per sumar el seu tercer gol de la temporada. L’alegria de veure com la victòria després de l’empat contra la Pobla de Mafumet podia fer-se realitat es va esvair al cap de deu minuts. Com va passar amb els visitants, els locals van aprofitar l’única oportunitat de gol per perforar la porteria de Jaime González mitjançant Òscar Sierra. Descontents amb el que veien a l’electrònic, els visitants van posar una marxa més en tasques ofensives per aconseguir el gol de la victòria. Suaibo i el golejador Urri les van tenir per desnivellar el marcador, però Carles Segura va estar molt encertat; igual que Jaime evitant el 2-1 en els minuts finals i així ajudar a l’equip a endur-se un punt del camp del San Cristóbal. Amb aquest punt, el Figueres suma el segon empat consecutiu a Lliga i es posa en tretzena posició amb 10. La propera setmana visiten l’Ascó.