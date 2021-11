Max Verstappen (Red Bull) continua fent camí cap al seu primer Mundial de Fórmula 1. Ahir, el neerlandès va fer una exhibició en la primera volta del Gran Premi de Mèxic per deixar amb un pam de nas als Mercedes de Valtteri Bottas i Lewis Hamilton, que sortien primer i segon. Verstappen va fer un doble avançament en la primera volta als Mercedes per ser primer i d’allà, ja no el va moure ningú. A més, Bottas es va tocar amb Daniel Ricciardo (McLaren) i va perdre moltes posicions. Hamilton va acabar segon, però ja està a dinou punts del de Red Bull en la lluita pel Mundial quan falten quatre curses. Va tancar el podi Sergio Pérez (Red Bull), mentre que Carlos Sainz (Ferrari) va ser sisè i Fernando Alonso (Alpine) novè.