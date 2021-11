El Bàsquet Girona B va saber reaccionar per sumar la seva quarta victòria consecutiva. El mal inici en atac havia condemnat al conjunt dirigit per Marc Serra, que es veia contra les cordes en l’equador del tercer període (26-45) davant el Navàs, que arribava a la cita amb el mateix balança - 4 victòries i una derrota- que els gironins. Però en els últims 15 minuts es va viure una reacció màgica al Pavelló Ramon Sitjà, i amb un parcial de 36-13, el filial va aconseguir capgirar el marcador. Una remuntada que es va forjar, en part, gràcies a la figura de Kevin Torres, que fins al 26-45 encara no havia anotat, però set punts seus van fer que l’equip estès una mica més a prop al final del tercer quart (35-50). Al final, Torres va acabar amb un tres de tres en triples i un total de 14 punts. Però tampoc hem d’oblidar els 20 punts de Toni Espinosa, que va ser el puntal i la figura principal en l’anotació.

No havia estat el dia del Bàsquet Girona B en la primera meitat. O, almenys, no ho va ser en el segon quart. Després dels 10 primers minuts la igualtat dominava en el marcador (14-14), però en el segon període l’equip només va ser capaç d’anotar 4 punts, els dos anotats per Espinosa per fer el 16-24 i el 18-30. Negats en atac, els gironins van veure com els contrincants s’escapaven en el marcador i disparaven la diferència fins als 19 punts en arribar al descans (18-37), un marge que continuava intacte en l’equador del tercer quart (26-45). Potser la poca aportació des de la banqueta dels visitants, que només van tenir tres jugadors de rotació, o potser també perquè, per fi, els de Marc Serra s’hi van posar, però en tot cas la reacció va arribar. I ho va fer amb un final agònic perquè els gironins no es posarien per davant en el marcador fins al 59-58, després d’un triple de Torres quan faltaven 39 segons pel final. En els següents atacs, els visitants van fallar i Garcia, Dibba i, de nou, Garcia, només convertien un tir lliure dels dos intents que van tenir. La victòria, amb patiment i remuntada inclosa, es va poder celebrar al Ramon Sitjà.