Enmig del caos emergirà avui la figura de Xavi Hernández, l’entrenador que va triar Víctor Font per pilotar el seu projecte electoral i a qui ara s’agafa desesperadament Joan Laporta per aixecar un decadent Barça. Arriba atalaiant un paisatge lunar, amb un equip que s’autodestrueix (ha sumat dos punts de nou davant Rayo, Alabès i Celta), empetitit davant els grans (derrota amb Atlètic i Madrid) i amb gairebé la meitat de la plantilla a la infermeria. Xavi, el tècnic del consens, s’enfronta a una tasca descomunal, similar fins i tot a la que va emprendre Johan Cruyff, quan va iniciar la reconstrucció (1988). Deambula el Barça per terra de ningú a la classificació, veient com l’irregular equip d’Ancelotti se li ha escapat en 12 jornades. Ja són 10 punts de diferència, la prova de la decadència blaugrana, que està fins i tot allunyat dels llocs que donen accés a la classificació per l’Europa League. Ara, a Xavi li toca recompondre l’autoestima d’un Barça que va acabar per terra a Balaídos maleint la seva «falta de personalitat», com va denunciar Frenkie de Jong.

I encara una dificultat afegida. Hi ha dos Barça: un amb Ansu Fati (va marcar a Kíev i a Vigo) i un altre sense. I a Xavi li toca començar el seu projecte sense el jove davanter. El nou entrenador confia disposar aviat de l’amenaça ofensiva més gran que presenta un equip orfe de gol, amb un Dembélé que segueix donant mostres que els seus músculs no resisteixen. Xavi es trobarà, a més, amb cinc excompanys, però en llocs diferents. «Jo ho veig com un avantatge», va sostenir el nou entrenador. Busquets, Sergi Roberto, Piqué, Jordi Alba i Ter Stegen segueixen al camp. Però ara qui mana és Xavi. I l’erosió de les vaques sagrades, el rendiment de les quals ha baixat notablement, és el primer assumpte capital que ha de resoldre el tècnic. L’equip és tan jove i tan tendre que necessita l’experiència i la jerarquia que haurien d’aportar aquestes peces. Però, curiosament, han estat les baules més febles provocant que el Barça es desfilés al punt de ser extremadament vulnerable.

Durant aquest impàs entre l’era Koeman i l’era Xavi, la banqueta blaugrana l’ha ocupat l'interí Sergi Barjuan, que ja ahir tornava a estar al capdavant dels entrenaments del Barça B -que fins ara ha liderat Albert Capellas- i deixa al seu pas un balanç d’una important victòria en Champions contra el Dinamo Kiev (0-1) i dos empats en Lliga amb l’Alabès (1-1) i el darrer contra el Celta de Vigo, desaprofitant el 0-3 inicial. El Barça ha posat així en mans del tècnic de Terrassa l’última i única opció de recuperar la calma. Però requereix temps, paciència i jugadors. Tot el que ara mateix no té Xavi, que no es considera com un messies. Tot i que se l’espera com si ho fos.

Els preparadors físics, en el punt de mira

El darrer empat contra el Celta de Vigo va ser per al club blaugrana una gerra d’aigua freda, no només pel resultat final, sinó per les baixes que va sumar a una situació a la plantilla que ja no era per tirar coets. Ansu Fati, Eric Garcia i Nico González van abandonar el terreny de joc amb molèsties, les més greus per Ansu Fati, amb una lesió als isquiotibials de la cama esquerra. Amb aquestes tres noves baixes, ara per ara, el Barça compta amb onze jugadors que pateixen molèsties o lesions -un equip titular sencer-, dels quals, 7 arrosseguen molèsties musculars: Pedri, Dembélé, Sergi Roberto, Nico, Gerard Piqué, Eric Garcia i Ansu Fati. Els altres 4 són Braithwaite, operat d’un genoll, Sergiño Dest, amb lumbàlgia, Kun Agüero, en tractament pels problemes cardíacs, i Neto, que té la grip. L’entitat blaugrana ja ha mostrat la seva preocupació per l’alarmant situació mèdica de la plantilla i pels diagnòstics erronis, les males recuperacions i les recaigudes que s’han donat fins ara. El director de l’àrea de futbol, Mateu Alemany, i Xavi Hernández ja han abordat aquest tema en les seves primeres converses i comparteixen la necessitat de prioritzar la recerca d’una solució.

De fet, una de les tres exigències que el de Terrassa hauria fet abans de fitxar pel Barça hauria estat la reestructuració dels serveis mèdics del grup, optant pel retorn de Ricard Pruna, cap dels serveis mèdics del club durant 25 anys, però que per ara treballa a Dubai, amb contracte en vigor fins a final de temporada. El problema ara, però, va més enllà. Fonts pròximes a alguns jugadors -com va assegurar Esport3 - atribueixen el drama que l’entitat blaugrana viu en forma de baixes a una mala preparació física, que s’arrossega des de pretemporada i que s’ha mantingut en el dia a dia. Una realitat que apunta directament als preparadors físics com els màxims responsables de no tenir els jugadors en el seu estat de forma òptim i que hauria arribat a originar tensions i enfrontaments, tant amb els mateixos jugadors com ja amb l’staff tècnic de Ronald Koeman. Tot plegat, un problema més al qual s’haurà d’enfrontar el nou Barça de Xavi.