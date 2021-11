Des que Xavi va marxar el 2015, el Barça no ha tornat a guanyar la Champions. Una travessia del desert que ja dura sis anys en què els culers havien anat perdent la fe. Després d'haver estat tancat any i mig per la pandèmia, el temple barcelonista seguia molt buit, termòmetre de la desafecció blaugrana. Però el retorn de l'excapità, que va aixecar quatre Champions com a jugador, ha reactivat a una afició que semblava en coma induït i que confia que el nou messies ressusciti al Barça.

9.422 culers s'han acostat, un dilluns al migdia, a les graderies del Camp Nou per a corejar el nom del nou líder, procedent del desert i després de posar fi al conte de les mil i una nits. Emocionat, Xavi ha despertat una pluja d'aplaudiments en sentenciar que "el Barça no es pot permetre empatar o perdre". Acompanyat de la seva esposa Núria, que aquest dilluns compleix 40 anys, dels seus germans, pares i sogres ha signat el seu contracte i ha posat la primera pedra de la reconstrucció.

"Pell de gallina"

Laporta i Xavi s'han sumat als càntics clàssics del Camp Nou. "Us necessitem més que mai", ha sentenciat el nou entrenador, que ha reconegut que se li ha posat la "pell de gallina" per la rebuda en la seva tornada a un estadi en el qual va jugar 17 temporades.

"Que ens facin gaudir, que ja toca, com va fer Guardiola, com el mestre Cruyff. Estem massa ben acostumats, sobre tota la joventut", ha comentat Joan. Tenia vuit anys quan va ser al Camp Nou per a la inauguració i als seus 72 no havia vist un Barça que jugués tan malament. "Jo no havia vist un joc tan dolent, però no són tan dolents i segur que amb Xavi milloraran. Llàstima que no hagués arribat abans. Cal tenir paciència un any".

Molts confien, com Joan, que el tècnic egarense completi la santíssima trinitat culer i obri el miracle de Cruyff i Guardiola. Encara que la realitat és que el Barça que trobarà s'assembla més a l'equip que va crear el geni neerlandès després del motí de l'Hesperia que el que va heretar Pep de Frank Rijkaard i al qual va conduir en el seu primer any al sextet.

Peregrinació a la Meca blaugrana

"Estic segur que ho aixecarà, perquè si no ens n’anem a Segona", assenyala Creu, de 84 anys, que espera que el retorn de Xavi sigui un punt d'inflexió com el que va suposar el seu admirat Kubala en el seu moment. Ancians i nens, culers de tota la vida i turistes han anat en peregrinació a un coliseu poc concorregut en les últimes setmanes. Mario, als seus vuit anys, ni es recorda de quan el Barça va guanyar l'última Champions. Mentre Cristina i Osama, els seus pares, estan convençuts que el petit celebrarà una Orelluda ràpid, el nen no el té tan clar.

Xavi torna al Camp Nou sis anys després i el mateix dia en què 'Dexter', mítica sèrie sobre un assassí en sèrie amb cara de bon xaval, torna a les teles de mig món després de vuit anys. Recuperarà el Barça amb Xavi l'instint assassí? Romanguin atents a les seves pantalles.