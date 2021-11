Són cinc ja les derrotes que encadena el Bàsquet Girona, que no guanya des del passat 13 d'octubre, quan es va imposar al Prat. Viu durant els dos primers quarts, mentre a Kaspars Vecvagars li ha durat la inspiració, una segona meitat per oblidar ha condemnat els de Carles Marco, que s'han vist superats clarament pel Granada, molt millor individual i col·lectivament, oferint arguments per justificar el seu lideratge a la LEB Or. Ha arribat a perdre de 21 punts de diferència l'equip gironí, que tot i això ha acabat maquillant el resultat fins al 83-72 final.

Si dissabte va ser Albert Sàbat, estratosfèric, però insuficient per guanyar el Valladolid, avui la fiabilitat des del triple ha vingut a càrrec de Kaspars Vecvagars. El letó ha fet 14 punts en el primer quart i tot sol s'ha encarregat de mantenir a ratlla el Granada, que sempre ha anat per davant en el marcador encara que sense ser capaç de desenganxar-se. Amb tants recursos com té l'equip andalús, ha trobat en Pere Tomàs, també encertat en el tir exterior, la seva millor arma per distanciar-se i arribar a dominar de 10 (33-23). Vecvagars s'ho mirava des de la banqueta i quan ha sortit, ha anotat un parell de tirs lliures. Ja ni ho ha provat des de fora. Ja ningú el deixava respirar i les alternatives no han funcionat. Sàbat ha vist menys cistella que l'altre dia, Schaftenaar estava fi ni tampoc Èric Vila. Ha sigut sobretot Sorolla l'encarregat de salvar els mobles. Amb una cistella interessant, un tir lliure anotat i un excel·lent rebot ofensiu. 7 punts acumulava el de Tortosa al descans. Un parell més en sumava Bropleh, un dels jugadors més destacats dels locals, que han encarat el tercer quart amb avantatge (41-35).

El nord-americà no ha tingut cap mena de pietat. Dos tirs lliures i un llançament de dos, tot de manera consecutiva, ha sigut un cop dur pels gironins, que havien començat bé amb l'encert de Josep Franch. Però a partir d'aquell moment, la davallada ha sigut un fet. Molt desencertats de cara a cistella i també en defensa, han deixat que el seu rival anotés amb facilitat. Les pèrdues del propi Franch tampoc hi han ajudat i l'avantatge dels de casa ha anat augmentant fins als 21 punts de diferència, ja en l'últim quart (72-53). Amb tot dat i beneït, Marco ha optat per donar descans als seus homes més importants i tres quarts del mateix ha fet Pablo Pin, entrenador d'un Granada que ha sabut mantenir el seu avantatge. Schaftenaar, amb un parell de triples i dos tirs lliures al darrer sospir ha sigut clau per reduir la diferència. Malgrat això, la derrota és un fet. La cinquena seguida. I diumenge, toca un altre rival d'alçada, un Corunya que ha tornat a guanyar i també es troba ben amunt a la classificació.