Fa poc més d'un mes que Pau Gasol va fer pública la seva retirada del bàsquet. Era el comiat oficial a l'estrella de l'esport. Però l'acte que es va viure al Liceu el 5 d'octubre passat va ser, d'alguna manera, també la posada de llarg del personatge que l'exesportista barceloní, de 41 anys, vol assumir en la vida pública. Des del seu adéu a les pistes, Pau no ha deixat de treballar en la Gasol Foundation, amb la qual pretén lluitar contra l'obesitat infantil i promoure hàbits saludables, està fent els seus primers passos dins del COI, com a membre de la Comissió d'Atletes, i mantenint algunes converses amb les franquícies de l'NBA. Dins d'aquesta enfeinada agenda s'inclou la promoció d'una docusèrie, 'Lo importante es el viaje', que s'estrenarà divendres que ve a Amazon Prime Video, en la qual l'exjugador de bàsquet explica el repte emocional i físic que va suposar la rehabilitació i la seva tornada al Barça després de dos llargs anys d'absència, el seu afany a acomiadar-se a la pista, en contra de l'opinió d'alguns dels metges, com encara el seu futur i la seva passió pel bàsquet.

«Estic molt content amb la docusèrie i amb el resultat. Crec que donem una imatge de molta naturalitat i humanitat. Volia transmetre com fèiem les coses a aquest nivell i deixar veure situacions que són difícils de veure i imaginar», va comentar Pau Gasol en una trobada amb Zoom aquest dilluns amb diversos mitjans, entre els quals EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que DIARI DE GIRONA, per parlar sobre aquesta minisèrie, que tindrà quatre episodis de 45 minuts, dirigits per Oriol Bosch, el realitzador també del documental sobre Andrés Iniesta, 'El héroe inesperado', produït el 2020 per Rakuten.

Moments impactants

El documental arrenca el 2019 amb unes imatges dins del quiròfan abans de l'operació al peu que el va obligar a renunciar al seu contracte amb Portland i a dedicar-se, en cos i ànima, a la seva rehabilitació. Els quatre capítols desgranen, encara que no sigui de forma cronològica, els moments més importants de la seva carrera a través de molts testimonis de jugadors, entrenadors i cuidadors. L'exesportista revela, entre altres temes, la conversa amb Kobe Bryant que el va portar als Lakers, on va conquerir dos anys l'NBA, i la seva última etapa al Barça amb la complicitat del seu amic Juan Carlos Navarro i del tècnic Jasikevicius o el que considera com el millor partit de la seva carrera: les semifinals de l'Eurobasket del 2015 davant França, en el qual va acabar amb 40 punts.

«Pau, guanyarem l'anell». Així el va rebre Kobe Bryant tot just incorporar-se als Lakers el 2008, després d'un traspàs que va agafar el jugador barceloní per sorpresa. «La primera vegada que ens trobem a Barcelona em va dir: 'A veure si tenim la manera de jugar junts'. Però no li vaig donar més importància perquè l'any anterior vaig intentar amb els Grizzlies que em traspassessin i no vaig aconseguir-ho. Així que fitxar pels Lakers va ser una sorpresa i em vaig quedar en estat de xoc». També es recull l'impacte que va patir Pau quan es va produir l'accident d'helicòpter que va posar fi a la vida de Kobe, amb qui l'unia una gran relació. «Va ser un cop duríssim, encara l'estic digerint, vaig plorar molt i vaig tardar tres dies a dormir bé. Volia transmetre el que sentia de la forma més natural possible», relata.

La minisèrie també despulla el costat més humà del personatge, el Gasol més humà, i una conversa íntima amb la seva dona Cat McDonell, en la qual admet que ella va haver de deixar de banda la seva carrera per acompanyar-lo. «Ella ha hagut de sacrificar la seva carrera professional per estar amb mi, amb una molt bona posició en una gran empresa, amb una formació que jo no tinc ni m'acosto a ella», explica en el documental. «Això crea frustracions, tan individuals com per la parella. Això és molt difícil».